لماذا توقف توزيع البنزين العراقي في السليمانية منذ عطلة العيد؟

شفق نيوز/ كشف ممثل محطات الوقود في السليمانية، عن سبب إيقاف توزيع مادة البنزين المدعومة حكوميا منذ اول ايام عيد الفطر المبارك ولغاية اليوم الأحد.

وقال بهمان قادر في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عطلاً فنياً في مصافي تزويد اقليم كوردستان بالوقود تسبب بايقاف توزيع البنزين المدعوم حكوميا لجميع محطات الوقود في السليمانية منذ يوم الاحد الماضي ولغاية اليوم.

واضاف قادر، أنه لا يوجد أمر من بغداد بايقاف إرسال البنزين المدعوم حكومياً لمحافظات الإقليم، لكن التوقف جاء بسبب مشكلة فنية وتكنيكية وحال معالجتها سيتم ارسال حصة محافظات الاقليم بصورة مستمرة.

وتم تخفيض أسعار الوقود الاسبوع الماضي في محافظة السليمانية للبنزين العادي الذي كان يباع بـ٩٥٠ ديناراً للتر الواحد وأصبح بعد التخفيض ٩٠٠ دينار للتر، وكذلك البنزين المحسن الذي كان يباع بـ١٠٥٠ ديناراً للتر الواحد، وأصبح بـ١٠٢٥ ديناراً، والبنزين السوبر الذي كان بـ١١٢٥ ديناراً ليصبح ١١٠٠ دينار للتر الواحد.