لماذا اضحك ترحيب طالباني البابا فرنسيس؟

شفق نيوز/ حضر نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الاحد، مراسم استقبال بابا الفاتيكان الحبر الأعظم فرنسيس، الذي ضحك من طريقة الترحيب، فما سر تلك الضحكة؟.

وكتب طالباني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة ، اطلعت عليها شفق نيوز، شرح فيها ماحدث.

وقال طالباني في تغريدته انه رحب بالحبر الاعظم باللغة الايطالية، موضحا انه "اثناء ترحيبي به باللغة الايطالية ضحك البابا، مضيفا "اما ان البابا سره الترحيب باللغة الايطالية او انه تعجب من طريقة نطقي للغة الايطالية".

ووصل البابا فرانسيس صباح اليوم الأحد إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من بغداد في رابع محطة لزيارته البابوية التاريخية إلى العراق.

وفور وصول الحبر الأعظم إلى مطار أربيل الدولي استقبله رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني إضافة إلى الشخصيات الدينية والمدنية.

وجرت مراسم استقبال رسمية مهيبة في مطار اربيل حيث اصطف العشرات من مختلف المكونات الدينية والقومية يرتدون زيهم الشعبي وبأيديهم أغصان الزيتون وسعف النخيل يلوحون بها الى الأعلى ترحيبا بقدوم الحبر الأعظم.