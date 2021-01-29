لليوم 19 توالياً.. الاسايش تحاصر قوات الأسد في الحسكة

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بأن قوى الأمن الداخلي "الأسايش" تواصل حصارها لمنطقة المربع الأمني وأحياء خاضعة لسيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة الحسكة التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها الكورد، لليوم 19 على التوالي.

وقال المرصد، في بيان نشره على موقعه، إنه "ما تزال الأسايش تمنع دخول وخروج البضائع والمحروقات ومستلزمات الحياة اليومية لتلك المناطق، بالإضافة لمنعها لجميع العاملين ضمن النظام السوري من عسكريين وموظفين، وسط سماحها للمدنيين بالدخول والخروج سيراً على الأقدام برفقة حاجياتهم بكميات قليلة ومحدودة، وسط استياء شعبي متصاعد حيال ذلك".

وأشار المرصد إلى أن "الأسايش تطالب بفك حصار النظام السوري عن مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، وطلبات أخرى مقابل فكها للحصار عن المربع الأمني".

ووفق المرصد، فإن محافظ الحسكة المحاصر ضمن المربع الأمني صرح بأن "مطالب (قوات سوريا الديمقراطية) قسد تعجيزية وغير محقة".

وأشار إلى أن "المساعي الروسية لفك الحصار لم تأتي بنتيجة لأن مطالب قسد تعجيزية وغير محقة ولن تكون الدولة السورية طرفاً بحوار مع خارجين عن القانون"، على حد وصفه.

كما أفاد المرصد بأن "قوات الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية تواصل حصارها لمناطق نفوذ القوات الكوردية ضمن بلدات وقرى ريف حلب الشمالي، ضمن ما يعرف بمنطقة الشهباء، حيث تمنع حواجز الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية إدخال الطحين والمحروقات والدواء إلى تلك المناطق، وتفرض إتاوات مالية كبيرة على سيارات الخضار مقابل إدخالها".

وأضاف، "كما تقوم حواجز النظام في محيط حي الشيخ مقصود (حلب) بالتدقيق في هوية المدنيين بشكل تعجيزي، حيث تصل أرتال المدنيين إلى مسافات كبيرة وهي تنتظر الدخول إلى حي شيخ مقصود، بالتزامن مع ذلك، تواصل قوى الأمن الداخلي حصارها على الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام ضمن المربعات الأمنية في مدينتي الحسكة والقامشلي".