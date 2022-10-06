لليوم 13 توالياً.. "سيدكان" تحت القصف الإيراني 

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر محلي إدارة منطقة سوران المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الخميس، بتجدد القصف الإيراني على ناحية سيدكان التابعة للإدارة.

وقال المصدر لوكالة نيوز، إن "قصفاً مدفعياً ايرانياً استهدف منطقة گواراسايا وقرية كتينة ومنطقة ناوروبار ضمن ناحية سيدكان"، مبينا أن "القصف لم يتسبب بإصابات بشرية بحسب المعلومات الواردة لغاية الآن".

وأشار المصدر، إلى أن "القصف الايراني مستمر على الناحية، وبشكل يومي منذ 13 يوماً".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، في 26 ايلول/ سبتمبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "13 شهيداً و58 جريحاً".

وعقب القصف اعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، إطلاق 73 صاروخاً باليستياً على مقار حزب حرية كوردستان المعارض، في اقليم كوردستان.