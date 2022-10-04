لليوم الـ11 تواليا.. القصف الإيراني يتواصل على "سيدكان" شمال أربيل

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر محلي إدارة منطقة سوران المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتجدد القصف الإيراني على إحدى المناطق التابعة للإدارة.

وقال المصدر لوكالة نيوز، إن "القصف استهدف إحدى القرى ضمن ناحية سيدكان في سوران، بواسطة طائرة مسيرة إيرانية".

‏وأضاف ان "القصف لم يتسبب بإصابات بشرية بحسب المعلومات الواردة لغاية الآن".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، في 26 ايلول/ سبتمبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "13 شهيداً و58 جريحاً".

وعقب القصف اعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، إطلاق 73 صاروخاً باليستياً على مقار حزب حرية كوردستان المعارض، في اقليم كوردستان.