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لليوم الـ11 تواليا .. التظاهرات الحاشدة تتواصل بمناطق ومدن في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-21T10:43:42+0000
لليوم الـ11 تواليا .. التظاهرات الحاشدة تتواصل بمناطق ومدن في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استمرت التظاهرات الحاشدة لليوم الـ11 على التوالي من قبل المحاضرين المجانين في السليمانية احتجاجا على عدم تعيينهم وعدم الاستجابة لمطالبهم.

ونظم المحاضرون المجانيون تظاهرة حاشدة في قضاء "بشدر" شرق السليمانية أمام مبنى مديرية التربية القضاء، احتجاجا على تهميشهم في موازنة العام 2021.

كما نظم المحاضرون المجانيون امام مبنى مكتب برلمان كوردستان تظاهرة حاشدة في محافظة السليمانية للمطالبة بإنصافهم وتثبيتهم على الملاك الدائم.

و تجمهر حشود من المحاضرين المجانيين في قضاء كفري في إدارة منطقة گرميان قرب مبنى مديرية التربية للمطالبة بتحويلهم لعقود وتثبيتهم على الملاك الدائم.

هذا واكد المحاضرون المجانيون خلال مؤتمر صحفي في السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز، رفضهم للمبالغ المقدمة لهم كمكافئة مالية، مطالبين بتعيينهم على الملاك العام أو بصفة عقود، في إشارة على استمرار مقاطعتهم للصفوف الدراسية في المدارس والاوساط التعليمية الحكومية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

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