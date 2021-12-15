لليوم الرابع.. موظفون وأساتذة يتظاهرون أمام جامعة رابرين

شفق نيوز/ تظاهر موظفو وأساتذة جامعة رابرين بإقليم كوردستان الأربعاء لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تأخير صرف الرواتب.

وقال احد الموظفين الاداريين في جامعة رابرين لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر الإدارية والتعليمية تتظاهر منذ أربعة أيام أمام مبنى رئاسة جامعة رابرين للمطالبة بصرف الرواتب الشهرية المتأخرة منذ ٤٦ يوما، وكذلك تسيير أمور الترفيعات والعلاوات، وكذلك صرف المخصصات المستقطعة منهم بحجة الازمة المالية".

وأكد المحتجون استمرارهم بالاعتصام لحين استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان لمطالبهم، داعين الجامعات الأخرى إلى مساندتهم.