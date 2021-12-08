لليوم الرابع .. التظاهرات الطلابية تتواصل بالسليمانية رغم الوعود الحكومية

شفق نيوز/ خرج العشرات من طلبة المعهد التكنيكي في السليمانية، اليوم الأربعاء، في تظاهرة أمام مبنى المعهد احتجاجا على الحلول التي طرحتها حكومة إقليم كوردستان بخصوص مشكلة المنح الشهرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إنه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم تجمع العشرات من طلبة المعهد التكنيكي في السليمانية أمام مبنى المعهد بوقفة احتجاجا على المبالغ المخصصة من قبل حكومة الإقليم لحل مشكلة المنح الشهرية.

وأضاف أن المحتجين أكدوا أن المبالغ المخصصة لا تتلاءم مع احتياجات الطلبة بل هي بمثابة حلول بسيطة وآنية لبعض المشكلات. وطالب المحتجون بأن تلتزم حكومة الإقليم بصرف مبالغ ثابتة للطلبة الجامعيين مع توفير مستلزمات الأقسام الداخلية، والتقليل من تكاليف الدراسة المسائية.

هذا وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان يوم أمس الثلاثاء تخصيص أكثر من 7 مليارات دينار عراقي لدعم طلبة الجامعات والمعاهد في الإقليم.

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع وزير التعليم آرام محمد فإنه تقرر تخصيص وصرف سبعة مليارات، و250 مليون دينار عراقي لدعم الطلبة، ومعالجة مشاكل الأقسام الداخلية، وتقديم الخدمات.

وأشار الكتاب إلى أن وزارة المالية والاقتصاد ستنفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 - 1 - 2022 للعام الدراسي 2021 - 2022.

ويتظاهر منذ أسابيع طلبة الكليات والمعاهد في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان ورابرين للمطالبة بصرف المنح الشهرية وتحسين أوضاعهم المعيشية والتعليمية.