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لليوم الرابع .. الاحتجاجات الطلابية تتواصل بالسليمانية ومنع وسائل الإعلام من تغطيتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-24T07:13:50+0000
لليوم الرابع .. الاحتجاجات الطلابية تتواصل بالسليمانية ومنع وسائل الإعلام من تغطيتها

شفق نيوز/ جدد طلبة جامعة السليمانية، يوم الأربعاء، تظاهراتهم أمام الجامعة لليوم الرابع على التوالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تظاهرة جديدة انطلقت أمام جامعة السليمانية وسط اجراءات امنية مشددة. وأضاف، أن القوات الأمنية منعت وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات واشترطت موافقة اللجنة الأمنية في المحافظة.

ويتظاهر طلبة الجامعات في السليمانية منذ ثلاثة أيام للمطالبة بإعادة صرف المنح الشهرية، وذلك في احتجاجات تخللتها صدامات مع أفراد الأمن وإغلاق للطرق.

وكان طلبة الجامعة يتلقون منحة مالية شهرية من قبل حكومة إقليم كوردستان، وهي بمقدار 50 ألف دينار ممن يسكنون داخل المدن، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارجها.

إلا أن حكومة الإقليم قطعت المنحة المالية عام 2014 جراء الأزمة المالية.

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