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لليوم الخامس تواليا .. السليمانية تبحث عن جثامين شبان غرقوا بنهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-26T16:50:42+0000
لليوم الخامس تواليا .. السليمانية تبحث عن جثامين شبان غرقوا بنهر

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء ماوت في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان كامران حسن، يوم السبت، أن السلطات في المدينة تواصل البحث عن جثامين 3 شبان قضوا غرقاً في نهر خمولكا.

وقال حسن لوكالة شفق نيوز، إن "البحث ما زال جارياً عن جثامين الشبان الثلاثة الذين غرقوا قبل خمسة ايام في نهر خمولكا".

واضاف أن "جميع فرق الانقاذ التطوعية مستمرة في عملية البحث وفريق "طقطق" الذي يضم عددا من الغواصين ايضا مستمر في البحث وسط اجواء باردة وممطرة وسيستمر البحث لغاية العثور على الجثث".

وأعلنت طوارئ السليمانية يوم الاثنين (21 آذار الجاري)، غرق ثلاثة سياح في نهر خمولكا بقضاء ماوت بمحافظة السليمانية.

وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إنه "تم إخبار فرقنا بغرق ثلاثة سياح في منطقة ماوت اليوم الاثنين خلال المشاركة بنزهة الربيع".

واضاف ان "عملية الغرق كانت لشاب واحد لكن سرعان ما حاول شابين آخرين انقاذه إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذه وقد غرقا هما كذلك".

ويتعرض العديد من الأشخاص للغرق في نهر اقليم كوردستان سنويا وخاصة السياح.

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