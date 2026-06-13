لليوم الخامس.. بحث متواصل عن طفلة غرق في نبع "زەڵم" بحلبجة

شفق نيوز- حلبجة

تواصل فرق مديرية الدفاع المدني في محافظة حلبجة، لليوم الخامس على التوالي، عمليات البحث عن جثمان طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، بعد سقوطها في مياه شلال "زەڵم" الواقع ضمن مصيف أحمد آوا في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني كثفت جهودها منذ وقوع الحادث، مستعينة بالإمكانات المتاحة للعثور على جثمان الطفلة، إلا أن عمليات البحث لم تسفر حتى الآن عن نتائج.

وأضاف مراسل الوكالة، أن فرق الإنقاذ تواصل أعمال التمشيط والبحث في محيط الشلال والمجاري المائية القريبة، وسط متابعة من الجهات المعنية وأهالي المنطقة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد استنفرت، مساء الثلاثاء الماضي، فرقها في المنطقة عقب تعرض الطفلة، المنحدرة من إحدى محافظات وسط العراق، لحادث سقوط في مياه شلال "زەڵم" داخل مصيف أحمد آوا، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور عليها.

ويُعد مصيف أحمد آوا من أبرز الوجهات السياحية في محافظة حلبجة، إذ يستقطب سنوياً آلاف الزوار من مختلف المحافظات العراقية، ولا سيما خلال موسم الصيف.