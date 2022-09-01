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لليوم الثاني.. متطوعو صحة حلبجة يحتجون على "عدم انصافهم" بالتعيينات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-01T07:41:57+0000
لليوم الثاني.. متطوعو صحة حلبجة يحتجون على "عدم انصافهم" بالتعيينات

شفق نيوز / أعلن موظفون متطوعون في مديرية صحة حلبجة بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، استمرار اضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على ما أسموه "عدم الإنصاف" في التعيينات و"غموض معايير" التعاقد.

وقال ممثل المحتجين احسان فرج في تصريح لوكالة شفق نيوز، "إنه تم، في السابق، توظيف نحو (286) موظفًا في الدوائر والمديريات العامة لمحافظة حلبجة على أساس التعاقد".

وأضاف أن "بعض الإدارات كانت متعاونة وداعمة في تطبيق العدالة والشفافية في التوظيف، ولكن للأسف عملت إدارات أخرى في وزارة الصحة بصورة غامضة وبعيدة عن الشفافية، عبر عدم انصاف المتطوعين الذي عملوا منذ أكثر من سبعة أعوام دون أي دعم مالي، اضافة الى غموض المعايير الخاصة بالتعيينات كونها ليست واضحة ولا يُعرف كيف يتم حساب نقاط ومعايير التوظيف".

وتابع ممثل المحتجين "لقد تم الإعلان عن قائمة المرشحين دون إدراج نقاطهم، وفي حال وجود شك فإنه يمكننا الطعن بها"، متسائلا في الوقت ذاته "ولكن إذا كانت معايير المرشحين ونقاطهم غير معروفة فكيف يمكن للمواطنين المطالبة بحقوقهم".

وبيّن فرج ان الكثير من الخريجين الجدد تم التعاقد معهم، ولم يتم انصاف المتطوعين الذين عملوا بإخلاص وجد"، مطالبا بـ"انصافهم وان تكون السلطات المعنية عادلة ومنصفة وشفافة".

وحسب المرسوم الإداري لمجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان، يجب توظيف (الأطباء والعاملين الصحيين)، فقط ، لكن جزءا كبيرا من أسماء المرشحين كانت من السائقين ، وقاطعي التذاكر ، والمصلحين ، إلخ، حسب محتجين.

بدورها اكدت قائممقام حلبجة نوخشة ناصح خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز انه "نتيجة لتقديم العديد من الاعتراضات من قبل خريجي كليات الصحية والمعاهد والمتطوعين وبعد التداول مع محافظ حلبجة تم الطلب من وزارة الصحة بايقاف امر التعاقد لحين ارسال لجنة من قبل وزارة الصحة للوقوف على شكاوى المواطنين".

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