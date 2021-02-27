لليوم الثاني .. لا وفيات في إقليم كوردستان مع 78 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع معها إجمالي العدد إلى 108717.

وتوزعت الإصابات الجديدة وفقا للآتي: 21 أربيل، 18 السليمانية، 35 دهوك، 4 كرميان.

وقالت وزارة الصحة في الإقليم في بيان للموقف الوبائي ورد لوكالة شفق نيوز، إن 99 مريضا بالجائحة اكتسبوا الشفاء التام ليصل مجموع المتعافين إلى 103431.

هذا ولم يسجل الإقليم خلال الساعات الـ24 الماضية أية حالة وفاة بين صفوف المصابين بالفيروس ليتوقف العدد الكلي للوفيات ومنذ تفشي الوباء ولغاية الآن في محافظات كوردستان عند 3519.