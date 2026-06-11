لليوم الثاني.. فعاليات مهرجان "شال وشبك" تستمر في زاخو بالدبكة الكوردية (صور)

شفق نيوز- زاخو

تتواصل اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، فعاليات مهرجان "شال وشبك" في إدارة زاخو المستقلة، بحضور جماهيري لافت، وسط تأكيد على الهوية الكوردية، خاصة بارتداء الزي الفلكلوري الذي يمثل ركناً أساسياً من موروث شعب كوردستان.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز فعاليات اليوم الثاني للمهرجان، خاصة الأزياء الرجالية والنسائية الكوردية، بالإضافة إلى رقصات الدبكة الكوردية التي تشتهر بها مناطق الإقليم.

ومساء يوم أمس الأربعاء، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان "شال وشبك" في إدارة زاخو المستقلة، بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ومشاركة رسمية وجماهيرية واسعة إلى جانب وفود وفنانين وباحثين من داخل إقليم كوردستان وخارجه.

وتضمن حفل الافتتاح كلمات بالمناسبة وعروضاً فنية وتراثية متنوعة شملت دبكات ورقصات فلكلورية كوردية إضافة إلى فقرات غنائية جسدت الموروث الثقافي الكوردي.

وقال عضو اللجنة المنظمة للمهرجان شفان عبدي لوكالة شفق نيوز، إن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان "شال وشبك" تقام على مدى يومي 10 و11 حزيران/يونيو الجاري.

ويهدف مهرجان "شال وشبك" إلى تسليط الضوء على أحد أبرز رموز الهوية الكوردية المتمثل بالزي التقليدي المعروف بـ"الشال والشبك" والذي ما يزال يحظى بمكانة خاصة لدى الكورد الذين يرتدونه في المناسبات الاجتماعية والوطنية ويفتخرون به بوصفه جزءاً من تراثهم الثقافي.