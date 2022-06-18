لليوم الثاني على التوالي.. قطع طرق حيوية في السليمانية

شفق نيوز / أقدم عدد من سائقي المركبات في قضاء جمجمال وناحية تكية في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، على قطع طريق (سليمانية – كركوك) لليوم الثاني على التوالي، وذلك احتجاجا على قلة كمية الوقود الموزع في محطات المحافظة.

وقال فرمان عزيز (سائق مركبة)، لوكالة شفق نيوز، إن "سائقي مركبات الأجرة، أقدموا صباح اليوم، على قطع الطريق الرابط بين السليمانية وكركوك، احتجاجا على قلة المحطات التي توزع البنزين المدعوم من قبل حكومة إقليم كوردستان، الأمر الذي ولد زخماً كبيراً في طوابير توزيع الوقود".

وذكر مواطن آخر، أن "عدداً من المواطنين تظاهروا في ناحية تكية التابعة لقضاء جمجمال، احتجاجا على تردي واقع الكهرباء وقلة تجهيز الماء، وطالبوا بتوفير خدمة الماء والكهرباء في هذا الفصل للحاجة الماسة له".

وكان قائمقام جمجال، قد دعا خلال مراسيم توديع الحجاج أمس الجمعة، الحجاج إلى "الدعاء لإتمام مشروع ماء جمجمال".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر محلي، للوكالة، بـ"قيام سائقي الشاحنات بقطع طريق (سليمانية – دربندخان) للمطالبة بتقليل الرسوم والضرائب الملقاة على عاتقهم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.