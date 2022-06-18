سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لليوم الثاني على التوالي.. قطع طرق حيوية في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-18T08:17:44+0000
لليوم الثاني على التوالي.. قطع طرق حيوية في السليمانية

شفق نيوز / أقدم عدد من سائقي المركبات في قضاء جمجمال وناحية تكية في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، على قطع طريق (سليمانية – كركوك) لليوم الثاني على التوالي، وذلك احتجاجا على قلة كمية الوقود الموزع في محطات المحافظة.

وقال فرمان عزيز (سائق مركبة)، لوكالة شفق نيوز، إن "سائقي مركبات الأجرة، أقدموا صباح اليوم، على قطع الطريق الرابط بين السليمانية وكركوك، احتجاجا على قلة المحطات التي توزع البنزين المدعوم من قبل حكومة إقليم كوردستان، الأمر الذي ولد زخماً كبيراً في طوابير توزيع الوقود".

وذكر مواطن آخر، أن "عدداً من المواطنين تظاهروا في ناحية تكية التابعة لقضاء جمجمال، احتجاجا على تردي واقع الكهرباء وقلة تجهيز الماء، وطالبوا بتوفير خدمة الماء والكهرباء في هذا الفصل للحاجة الماسة له".

وكان قائمقام جمجال، قد دعا خلال مراسيم توديع الحجاج أمس الجمعة، الحجاج إلى "الدعاء لإتمام مشروع ماء جمجمال".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر محلي، للوكالة، بـ"قيام سائقي الشاحنات بقطع طريق (سليمانية – دربندخان) للمطالبة بتقليل الرسوم والضرائب الملقاة على عاتقهم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

related

وفد من حكومة إقليم كوردستان يطلع على الواقع الصحي في السليمانية

Date: 2022-04-06 10:53:22
وفد من حكومة إقليم كوردستان يطلع على الواقع الصحي في السليمانية

في السليمانية وگرميان.. تظاهرات تطالب بالرواتب وتهديد بقطع الكهرباء

Date: 2022-04-27 08:51:06
في السليمانية وگرميان.. تظاهرات تطالب بالرواتب وتهديد بقطع الكهرباء

29 من مهربي البشر في قبضة "آسايش" السليمانية

Date: 2020-03-04 19:58:00
29 من مهربي البشر في قبضة "آسايش" السليمانية

السليمانية.. ضبط 250 كغم من العسل التالف (صور)

Date: 2022-04-27 09:31:56
السليمانية.. ضبط 250 كغم من العسل التالف (صور)

سواق الأجرة في السليمانية: بانتظار قرارات حكومة كوردستان حول اسعار البنزين

Date: 2022-06-16 06:42:12
سواق الأجرة في السليمانية: بانتظار قرارات حكومة كوردستان حول اسعار البنزين

غلاء الأسعار يثقل كاهل أهالي السليمانية في رمضان (صور)

Date: 2022-04-02 08:55:52
غلاء الأسعار يثقل كاهل أهالي السليمانية في رمضان (صور)

معلمون وذوو طلبة مصابين بكورونا.. صحة السليمانية تدق ناقوس الخطر

Date: 2021-10-24 10:08:06
معلمون وذوو طلبة مصابين بكورونا.. صحة السليمانية تدق ناقوس الخطر

إجراءات لمنع رفع أجرة السيارات في محافظة كوردستانية

Date: 2022-06-18 06:50:31
إجراءات لمنع رفع أجرة السيارات في محافظة كوردستانية