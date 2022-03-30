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لليوم الثاني على التوالي.. صفر وفيات وتراجع إصابات كورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-30T14:15:33+0000
لليوم الثاني على التوالي.. صفر وفيات وتراجع إصابات كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أية حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مشيرة الى اكتشاف 53 اصابة جديدة في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية 4114 فحصا جديدا، اظهرت اصابة 53 اصابة جديدة، مقابل تعافي 86 مصابا في جميع مناطق الإقليم من دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي.

واجمل البيان؛ أن عدد الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في إقليم كوردستان بـ21871 شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرا إلى أن مختبرات الوزارة أجرت ما مجموعه ٤١٣٤٣٥٤ فحصا، أظهرت اصابة ٤٣٦٢٥٥ شخصا، تعافى منهم ٤٢٧٩٧٢ مصابا، وبقي 852 تحت العناية الطبية مع تجمد العدد التراكمي للوفيات عند الرقم ٧٤٣١ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

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