لليوم الثاني على التوالي.. انقطاع جزئي للكهرباء في كوردستان بسبب خلل فني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن توقف جديد لإمدادات الغاز من حقل كورمور إلى محطات إنتاج الكهرباء بسبب خلل فني.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إمدادات الغاز في حقل كورمور، إلى محطات الكهرباء، توقفت اليوم بسبب خلل فني، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 2500 ميغاواط".

وأكدت الوزارة أن "الفرق الفنية من وزارة الثروات الطبيعية ووزارة الكهرباء تعمل على معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن لاستئناف الإمدادات وإعادة الاستقرار إلى الشبكة الكهربائية".

وهذا الخلل في حقل كورمور، يحدث لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، أمس الاثنين، عن انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة عطل تقني مفاجئ في حقل كورمور الغازي.

فيما بعد أكدت الوزارة استقرار وضع الطاقة الكهربائية وعودة الإنتاج إلى 3800 ميغاواط، بعد معالجة الخلل الفني الذي ضرب إمدادات الغاز.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، وورد لوكالة شفق نيوز، فقد تأثرت إمدادات الغاز الطبيعي بسبب انخفاض درجات الحرارة وخلل تقني في حقل كورمور، مما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء خلال الفترة الماضية، إلا أن الفرق الفنية التابعة لكل من وزارة الموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء تمكنت من معالجة المشكلة وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أن "إنتاج الكهرباء عاد إلى مستوياته المعتادة"، مطمئنة المواطنين بأن "الوضع الكهربائي مستقر، مع استمرار الجهود لضمان استدامة الإمدادات وتحسين الخدمة".