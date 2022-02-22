لليوم الثاني.. طائرات تركية تقصف شمال دهوك

شفق نيوز/ تعرضت مناطق في قضاء العمادية بمحافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، لقصف جوي من قبل الطائرات الحربية التركية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات التركية الحربية شنت، ظهر اليوم، غارة على معاقل حزب العمال الكوردستاني في جبل متين المطل على قرية كوهرزي بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

واضاف المصدر أن القصف استهدف قمة في الجبل حيت تتمركز فيها عناصر حزب العمال والمتحصنين داخل انفاق حفرتها تحسباً من الغارات التركية، دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف.

وأمس الاثنين، شنت طائرات تركية غارتين جويتين، على مواقع يعتقد أن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة يتمركزون فيها شمالي محافظتي أربيل ودهوك.