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لليوم الثاني .. إضراب موظفين في السليمانية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-30T07:41:45+0000
لليوم الثاني .. إضراب موظفين في السليمانية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم (صور)

شفق نيوز/ لليوم الثاني على التوالي واصل موظفو المديرية العامة للثقافة والفنون في محافظة السليمانية الامتناع عن الدخول إلى مبنى المديرية العامة للثقافة والفنون ومقاطعة الدوام الرسمي، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم الشهرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن، المحتجين طالبوا بالاسراع بصرف رواتبهم الشهرية ودفع الديون المترتبة في ذمة حكومة إقليم كوردستان لهم، مؤكدين الاستمرار في الإضراب لحين صرف رواتبهم.

وبين مراسلنا أن موظفي المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من ( ٤٥) يوما بسبب عدم توفر السيولة المالية في مصارف محافظة السليمانية.

يذكر أن موظفي (الكهرباء والماء و المشتقات النفطية والثقافة والفنون) لم يتقاضوا رواتبهم لشهر شباط المنصرم بسبب عدم توفر السيولة المالية في البنوك الحكومية.

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