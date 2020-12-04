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لليوم الثاني .. إصابات كورونا في اقليم كوردستان دون 300 حالة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-04T12:02:02+0000
لليوم الثاني .. إصابات كورونا في اقليم كوردستان دون 300 حالة

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة 236 اصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية في تراجع واضح لحدة الوباء بعد ان بلغ ذروته قبل اسابيع.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4205 فحوصات مختبرية موزعة على هذا النحو: 1370 أربيل، 685 السليمانية، 2023 دهوك، 20 حلبجة، 84 كرميان، 14 رابرين.

واضافت انها شخصت 236 اصابة جديدة بالفيروس بواقع: 78 أربيل، 79 السليمانية، 56 دهوك، 10 حلبجة، 13 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى تعافي 387 مصابا وكما يأتي: 103 اربيل، 13 السليمانية، 237 دهوك، 5 حلبجة، 29 كرميان، صفر رابرين.

ونوه البيان الى وفاة 8 مرضى وكالاتي: 2 اربيل، 4 السليمانية، 2 دهوك، صفر حلبجة، صفر كرميان، صفر رابرين.

 وبهذا يصل إجمالي الاصابات بالجائحة منذ تفشيها في اقليم كوردستان ولغاية الان 97820 تماثل من بينهم 61590 مريضا للشفاء فيما يرقد 33027 في المستشفيات لتلقي العلاج توفي 3203 مصابين.

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