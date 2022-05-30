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لليوم الثاني.. سواق مركبات الأجرة يتظاهرون في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-30T09:40:08+0000
لليوم الثاني.. سواق مركبات الأجرة يتظاهرون في السليمانية

شفق نيوز/ تتواصل ولليوم الثاني على التوالي تظاهرات سواق مركبات الأجرة في محافظة السليمانية احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن سائقي مركبات الأجرة نظموا ولليوم الثاني على التوالي تظاهرة احتجاجية واقدموا على قطع طريق (السليمانية - طاسلوجه)، وذلك احتجاجاً على ارتفاع اسعار مادة البنزين في محطات السليمانية.

وطالب المحتجون بتحديد سعر البنزين بـ 500 دينار للتر الواحد، فيما انتقد آخرون صمت الجهات الحكومية حيال مطاليبهم المعلنه منذ يومين، مؤكدين استمرارهم بالاحتجاج لحين الاستجابة لمطاليبهم.

وسبق أن نظم سواق مركبات الأجرة في السليمانية وإدارة گرميان بإقليم كوردستان، تظاهرات احتجاجية الشهر الماضي، واستمرت لايام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ورغم الاحتجاجات والتظاهرات المستمرة لسواق المركبات في السليمانية وإدارتي رابرين وكرميان إلا أن أسعار الوقود مستمرة بالارتفاع حتى وصل سعر اللتر من البنزين العادي هذا اليوم الى 1000 دينار والمحسن 1125 دينار والسوبر 1200 دينار .

فيما يتخوف سواق المركبات من تكرار سيناريو الاعوام السابقة بأن يزداد سعر الوقود في فصل الصيف الذي يكون فيه استخدام الوقود بصورة أكثر دون أن يستطيعوا رفع أسعار الأجرة بسبب الوضع الاقتصادي للمواطنين.

 

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