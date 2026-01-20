لليوم الثاني.. أربيل تعطل الدوام الرسمي بسبب سوء الأحوال الجوية

شفق نيوز- أربيل

قررت الحكومة المحلية في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "حفاظاً على سلامة وصحة الطلبة، تقرر أن يكون يوم غد الأربعاء عطلة رسمية أيضاً فقط في المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية التابعة للمديرية العامة لتربية أربيل".

وبينت أن تعطيل الدوام بسبب موجة البرد القارس وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وما نتج عنها من معوقات في حركة المرور وتجمد الطرق والشوارع الرئيسية والعامة، قرر محافظ أربيل.

ومساء أمس الاثنين، قررت الحكومة المحلية في أربيل تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية ليوم غد بسبب موجة البرد التي تجتاح إقليم كوردستان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.