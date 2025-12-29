لليوم الثاني.. ثلوج كثيفة تغطي دهوك بارتفاع نصف متر (صور)

شفق نيوز- دهوك

تشهد مدينة دهوك والمناطق التابعة لها في إقليم كوردستان منذ صباح يوم الاثنين، موجة جديدة من تساقط الثلوج.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز فقد غطت الثلوج شوارع مركز المدينة فيما شهدت المناطق الشمالية تساقطاً كثيفاً خاصة في المناطق التابعة لقضاء العمادية.

وقال مسؤول إعلام مديرية صيانة الطرق والجسور في محافظة دهوك كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن فرق رفع الثلوج تواصل عملها لفتح الطرق الرئيسة بين دهوك والأقضية المرتبطة بها بعد أن أُغلقت بسبب تراكم الثلوج.

وأوضح أن ارتفاع الثلوج في بعض المناطق وصل إلى ما يزيد على خمسين سنتيمتراً.

من جانبه، أكد مصدر في بلدية العمادية أن آليات البلدية تشارك مع الفرق الخدمية في فتح الطرق داخل القضاء وتقديم المساعدة للسكان في المناطق التي تراكمت فيها.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، في مجموعة صور تنشرها أدناه اكتساء الجبال والمدن والشوارع بالثلوج، في وقت تواصل فيه آليات البلدية الثقيلة أعمالها لإزالتها من الطرق، وسط أجواء شديدة البرودة.

وفي وقت سابق من اليوم، أُغلق طريق أربيل – شقلاوة، بسبب كثافة تساقط الثلوج التي أدت إلى صعوبة حركة المركبات وانعدام الرؤية في بعض مقاطعه.

وكانت المناطق الجبلية، لا سيما التابعة لمحافظة أربيل، تعرضت أمس الأحد، لموجة تساقط ثلوج كثيفة، مما أدى إلى تراكمات تجاوزت الـ30 سنتيمتراً في عدة مناطق، فيما تعمل فرق صيانة الطرق والجسور بمحافظة دهوك، على فتح الطرق الرئيسية في عموم المحافظة بعد موجة كثيفة أيضاً من تساقط الثلوج، بحسب مراسل الوكالة.

إلى ذلك أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز أمس الأحد، بإصابة شخصين بجروح جراء انفجار لغم أرضي أسفل إحدى آليات إزالة الثلوج ضمن إدارة زاخو شمال محافظة دهوك.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة بوازرة الداخلية في إقليم كوردستان، أمس الأحد، بفقدان أثر ثمانية أشخاص ومحاصرة فريق لتسلق الجبال جراء موجة الثلوج والظروف الجوية القاسية في منطقة "سيدكان".

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري تتعرض مناطق ومدن إقليم كوردستان، وخاصة الحدودية والجبلية منها إلى تساقط كثيف للأمطار والثلوج مما تسبب بعرقلة التنقل في بعض الطرق الرئيسة.

في غضون ذلك، أغلقت الانهيارات الصخرية طريق "هيبة سلطان" في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، وفقاً لمقطع فيديو تداوله مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.