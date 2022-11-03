سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لليوم الثاني تواليا..مهرجان للتسوق في گرميان والهدف دعم المنتج المحلي  (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-03T08:10:15+0000
لليوم الثاني تواليا..مهرجان للتسوق في گرميان والهدف دعم المنتج المحلي  (صور)

شفق نيوز / شهدت إدارة منطقة گرميان، اليوم الخميس ، اقامة مهرجان للتسوق لليوم الثاني تواليا، فيما بين مشاركون أن الهدف من المهرجان هو خلق سوق للمنتجات المحلية.

وقال مراسل شفق نيوز إن "المهرجان أقيم بإشراف مباشر من قبل المديرية العامة للسياحة في گرميان، وعقد بنسخته الثالثة التي أقيمت في مدينة كلار مركز الإدارة المستقلة.

وبين أحمد عمر وهو أحد المشاركين في المهرجان لوكالة شفق نيوز إن "المهرجان هذا العام أقيم بمشاركة اكثر من 200 شركة وبائع من إدارة گرميان وإقليم كوردستان ومناطق وسط وجنوب العراق".

وأضاف عمر أن" المهرجان يتضمن عرض المنتجات المحلية وخاصة المنتجات الكوردية القديمة"، مؤكدا ان "الهدف من اقامته هو خلق سوق للمنتجات المحلية".

وبدأ المهرجان، يوم أمس الأربعاء، ويستمر لثلاثة أيام ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء في مدينة العاب كلار، وفق مسؤولين.

related

أزمة أوكرانيا تفسد فرحة عوائل كرميان بالعيد: تناقلنا الملابس بين أولادنا وسنشتري الضروري فقط  

Date: 2022-07-08 14:00:40
أزمة أوكرانيا تفسد فرحة عوائل كرميان بالعيد: تناقلنا الملابس بين أولادنا وسنشتري الضروري فقط  

البيشمركة تضع خططاً وإجراءات أمنية "استثنائية" لمواجهة داعش

Date: 2021-12-01 15:34:14
البيشمركة تضع خططاً وإجراءات أمنية "استثنائية" لمواجهة داعش

القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في كرميان

Date: 2022-04-27 17:09:58
القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في كرميان

"لظروف إنسانية".. إقليم كوردستان "يُضحي" لإيصال المياه إلى ديالى

Date: 2022-07-14 11:28:07
"لظروف إنسانية".. إقليم كوردستان "يُضحي" لإيصال المياه إلى ديالى

موظفو مستشفى خاص بكورونا في إقليم كوردستان يتظاهرون لصرف رواتبهم

Date: 2021-12-04 10:27:37
موظفو مستشفى خاص بكورونا في إقليم كوردستان يتظاهرون لصرف رواتبهم

أحرجهم أمام طلبات أطفالهم ولا حلَّ للأزمة الإقتصادية.. أهالي كرميان: بأي حالٍ عدت يا عيدُ 

Date: 2022-04-28 08:11:27
أحرجهم أمام طلبات أطفالهم ولا حلَّ للأزمة الإقتصادية.. أهالي كرميان: بأي حالٍ عدت يا عيدُ 

مصرع مواطن مجهول الهوية بحادث مروري في كرميان

Date: 2022-08-01 08:35:02
مصرع مواطن مجهول الهوية بحادث مروري في كرميان

الاسايش تفكك خلية "إرهابية" كانت تروم تنفيذ هجمات بإقليم كردستان

Date: 2021-12-09 16:18:05
الاسايش تفكك خلية "إرهابية" كانت تروم تنفيذ هجمات بإقليم كردستان