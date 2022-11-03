لليوم الثاني تواليا..مهرجان للتسوق في گرميان والهدف دعم المنتج المحلي  (صور)

شفق نيوز / شهدت إدارة منطقة گرميان، اليوم الخميس ، اقامة مهرجان للتسوق لليوم الثاني تواليا، فيما بين مشاركون أن الهدف من المهرجان هو خلق سوق للمنتجات المحلية.

وقال مراسل شفق نيوز إن "المهرجان أقيم بإشراف مباشر من قبل المديرية العامة للسياحة في گرميان، وعقد بنسخته الثالثة التي أقيمت في مدينة كلار مركز الإدارة المستقلة.

وبين أحمد عمر وهو أحد المشاركين في المهرجان لوكالة شفق نيوز إن "المهرجان هذا العام أقيم بمشاركة اكثر من 200 شركة وبائع من إدارة گرميان وإقليم كوردستان ومناطق وسط وجنوب العراق".

وأضاف عمر أن" المهرجان يتضمن عرض المنتجات المحلية وخاصة المنتجات الكوردية القديمة"، مؤكدا ان "الهدف من اقامته هو خلق سوق للمنتجات المحلية".

وبدأ المهرجان، يوم أمس الأربعاء، ويستمر لثلاثة أيام ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء في مدينة العاب كلار، وفق مسؤولين.