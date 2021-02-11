لليوم الثاني .. لا وفيات بكورونا في إقليم كوردستان مع 59 إصابة جديدة

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في إقليم كوردستان في آخر 24 ساعة 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفقا لبيان للموقف الوبائي اليومي لوزارة صحة الإقليم فإن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 22 أربيل، 21 السليمانية، 16 دهوك ليرتفع معها مجمل العدد إلى 106719.

وأضافت الوزارة أن 125 مريضا اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي: 55 أربيل، 61 السليمانية، 7 كرميان، 9 رابرين ليصل عدد حالات التعافي إلى 102041.

هذا ولم تسجل الوزارة أية حالة وفاة بالجائحة في الإقليم خلال الساعات الـ24 الماضية ليتوقف إجمالي الوفيات عند 3492.

وهذا هو اليوم الثاني الذي يخلو فيه اقليم كوردستان من الوفيات بالفيروس.