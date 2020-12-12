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لليوم الثاني تواليا .. إقليم كوردستان يسجل إنخفاضاً كبيراً بإصابات كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-12T11:57:16+0000
لليوم الثاني تواليا .. إقليم كوردستان يسجل إنخفاضاً كبيراً بإصابات كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إنخفاض ملحوظ بمعدل الاصابات بعد تفاقم حدة الوباء طيلة الاشهر القليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 2664 فحصاً جدياً موزعا على هذا النحو: 126 اربيل، 256 السليمانية، 2200 دهوك، 15 حلبجة، 67 كرميان، صفر رابرين.

واضافت انها سجلت 183 اصابة جديدة بالفيروس بواقع: 4 اربيل، 27 السليمانية، 133 دهوك، 2 حلبجة، 17 كرميان، صفر رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 359 مصابا وكما يأتي: 101 اربيل، 8 السليمانية، 224 دهوك، 7 حلبجة، 19 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى وفاة 9 مرضى بالجائحة وكالاتي: 3 اربيل، 4 السليمانية، 2 دهوك، صفر حلبجة، صفر كرميان، صفر رابرين.

واجمل البيان العدد الكلي للاصابات منذ تفشي الوباء في الاقليم ولغاية الان بـ100129، اكتسب 64431 الشفاء التام بينما توفي 3282 مصابا.

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