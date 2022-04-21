لليوم الثاني تواليا.. عمال النظافة في كفري يواصلون الاحتجاج على تخفيض رواتبهم

شفق نيوز/ يواصل عمال النظافة في كفري ولليوم الثاني على التوالي قطع طريق رئيسي، احتجاجا على تقليل رواتبهم الشهرية.

وقال احد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز؛ إن "عمال النظافة قاموا بقطع طريق (كفري - كلار) بعد أن قامت إدارة شركة (گردين) بتقليل رواتب جميع عمال التنظيف بنسبة 50٪ فبعدما كانت رواتب عمال النظافة 300 ألف دينار، إدارة الشركة قررت استقطاع 150 الف دينار من كل موظف، بحجة الازمة المالية".

واضاف ان "يوم امس عقد اجتماع بين إدارة الشركة وبلدية كفري وممثلين عن عمال النظافة وقد تم الاتفاق على صرف الراتب بصورة كاملة لكن تفاجئنا اليوم باخبارنا بأن الراتب سيكون 150 الفاً بدلاً من 300 ألف دينار".

واشار كذلك إلى أن عمال نفس الشركة في كلار ورزگاري لم يطرأ أي تغيير في رواتبهم.

وطالب المتظاهرون شركة "گردين" بالعدول عن قرار تقليل الرواتب.