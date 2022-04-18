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لليوم الثاني توالياً.. "صفر وفيات" بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-18T17:00:46+0000
لليوم الثاني توالياً.. "صفر وفيات" بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مشيرة الى اصابة 33 شخصا بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1316 فحصا أظهرت اصابة 33 شخصا بفيروس كورونا في جميع مناطق اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان 42 مصابا اكتسبوا الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم خلال الفترة ذاتها، فيما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وأجمل البيان الوزاري عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ 21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما أجرت مختبرات الوزارة خلال الفترة ذاتها 4168915 فحصا أظهرت اصابة 436932 شخصا بالفيروس اكتسب 249041 مصابا الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم وبقي 445 مصابا تحت العناية الطبية وتأكد وفاة ما مجموعه 7446 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

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