لليوم الثاني تواليا .. اقليم كوردستان يتجاوز 1000 اصابة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل أكثر من 1000 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت الوزارة قد سجلت يوم امس 1032 اصابة بكورونا في اعلى حصيلة يومية يسجلها منذ تفشي الوباء بالاقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 5885 فحصا جديدا بواقع: 1937 اربيل، 633 السليمانية، 167 كرميان، 102 رابرين، 3001 دهوك، 45 حلبجة.

واضافت انها سجلت 1010 اصابات جديدة توزعت على هذا النحو: 305 اربيل، 164 السليمانية، 28 كرميان، 40 رابرين، 445 دهوك 28 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 353 مصابا وكالاتي: 119 اربيل، 17 السليمانية، 33 كرميان، 166 دهوك، 18 حلبجة، مشيرا الى وفاة 24 مصابا وكما يأتي: 6 اربيل، 10 السليمانية، 5 دهوك، 3 حلبجة.

وبهذا يبلغ اجمالي اعداد الاصابات بالجائحة منذ تفشيها في الاقليم ولغاية الان 63745 مصابا، تعافى من بينهم 38186 بينما لا يزال 23348 قيد العلاج توفي 2211 مصابا.