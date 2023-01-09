لليوم الثاني.. الجيش التركي يقصف جبل متين في دهوك

شفق نيوز/ قصف الجيش التركي، يوم الاثنين، جبل متين بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك وذلك لليوم الثاني، وفق مصدر أمني بالمحافظة.

وأفاد المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن قوات الجيش التركي المتمركزة في معسكر ناحية بامرنى قصفت، قبل ظهر اليوم، مواقع في جبل متين المطل على القضاء.

وأشار المصدر إلى أن القصف استهدف عناصر لحزب العمال الكوردستاني تتواجد في جبل متين.

وأمس الأحد، قصفت المدفعية التركية مواقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني في جبل متين بقضاء العمادية شمال المحافظة.

وذكر مصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القذائف المدفعية تم إطلاقها من قبل القوات التركية المتمركزة في مطار بامرني، مما أثار هلعا لدى اهالي ناحية بامرني شمال محافظة دهوك .

كما قصفت طائرات حربية تركية مناطق من قرية في منطقة جبل كارة، المطل على قضاء العمادية شمال دهوك .