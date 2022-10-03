لليوم الثامن توالياً.. القصف الإيراني يتجدد على شمال اربيل

شفق نيوز/ تجدد القصف الايراني، الاثنين، ولليوم الثامن على التوالي، مستهدفاً ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

وقال مصدر محلي في أربيل لوكالة شفق نيوز، إن "القصف الايراني استهدف منطقة هورني ضمن الناحية"، مشيرا إلى أنه "لم يخلف أضرارا بشرية ".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، في 26 ايلول الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "13 شهيداً و58 جريحاً".

وعقب القصف اعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، إطلاق 73 صاروخاً باليستياً على مقار حزب حرية كوردستان المعارض، في اقليم كوردستان.