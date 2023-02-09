لليوم الثالث على التوالي.. السليمانية تواصل حملة مساعدات ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا (صور)

شفق نيوز / يواصل أهالي السليمانية واليوم الثالث على التوالي جمع المساعدات لضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا الاثنين الماضي، وفيما أعربت إدارة المحافظة عن "شكرها" للمتبرعين، يؤكد مساهمون في الحملات أن ما حدث "حرّك" مشاعر الانسانية

المحافظ: مأساة كبيرة

وقال محافظ السليمانية رئيس اللجنة العليا المشرفة على حملة التبرع هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز" نشكر أهالي السليمانية وتجارها وكل من ساهم من عمال وشركات كذلك نشكر رئاسة مجلس وزراء الإقليم الذي أمر بتشكيل حملات كبيرة في جميع محافظات الاقليم والذي يعبر عن تضامننا مع تلك المأساة الكبيرة".

وأضاف أبو بكر انه "من المقرر ان تصل المساعدات يوم غد أو بعد غد لضحايا الزلازل" مطالبا بـ"مشاركة أوسع من قبل المواطنين حتى نثبت مدى حبنا للانسانية كما هو معتاد على مواطني كوردستان عموما و أهالي السليمانية على وجه الخصوص".

من جهته قال شكر أحمد وهو أحد المتبرعين لوكالة شفق نيوز إن "ما جرى لاخوتنا في تركيا وسوريا حرك مشاعر الإنسانية جمعاء وهذا يتطلب وقفة إنسانية قبل كل شيء".

وأضاف شكر؛ ان "أهالي السليمانية شعبا وحكومة أحزابنا السياسية ورجال الأعمال أبلوا بلاءً حسناً في تفاعلهم الإنساني هذا من خلال القيام بهذه الحملات الإنسانية التي تعبر عن تضامننا مع إخوتنا ومع الإنسانية".

بدورها قالت كويستان احمد لوكالة شفق نيوز إن "التبرعات تشمل جمع مواد غذائية وملابس وأغطية وتبرعات نقدية سيتم إيصالها إلى المتضررين من الكارثة في تركيا وكذلك سوريا".

وأشارت أحمد وهي احد المتبرعين، إلى أن "الكثير من أهالي السليمانية شاركوا في هذه الحملة مع بداية إعلانها علما ان الكثير ممن شارك هو من الطبقة الفقير ومن ذوي الاحتياجات الخاصة".

وكانت انطلقت في السليمانية، في إقليم كوردستان، حملة مساعدة؛ لضحايا الزلازل في سوريا وتركيا، فيما دعا قائممقام مدينة السليمانية الجميع للانضمام إلى الحملة.

ووصلت قوافل الإغاثات والمساعدات الطارئة إلى تركيا من إقليم كوردستان، وستتواصل العملية وفي الوقت ذاته، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير قوافل إغاثية طارئة إلى المناطق المتضررة في سوريا.

من جهتها أعلنت ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، عن إطلاق حملة تبرعات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا والمناطق الكوردية منها ( عفرين و جنديرس ).

وقالت منظمة الخوذ البيضاء يوم الأربعاء، ان "حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا، ارتفعت لأكثر من 1900 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب، والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة".

وأكدت الخوذ البيضاء أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً بعد مرور حوالي 75 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة، أن "المساعدات إلى الشمال السوري عبر تركيا ستنطلق صباح الخميس".

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية راح ضحيتها الآلاف.