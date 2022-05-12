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لليوم الثالث عشر.. صفر وفيات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-12T20:15:54+0000
لليوم الثالث عشر.. صفر وفيات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل ٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من دون وجود اية حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٨٦٢ فحصا جديدا اظهرت اصابة ٣٧ شخصا جديدا بفيروس كورونا في الاقليم.

واشار البيان الى ان ٢٨ شخصا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها، من دون تسجيل اية حالة وفاة لليوم الثالث عشر تواليا.

وأجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية ب٢١٨٧١ شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس فيما بلغ عدد المصابين منذ ظهور الفيروس ٤٣٧٦٨٠ شخصا تعافى منهم ٤٢٩٨٤٢ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم ، فيما بقي ٣٨٨ مصابا تحت العناية الطبية مع تجمد عدد الوفيات عند الرقم ٧٤٥٠ حالة وفاة.

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