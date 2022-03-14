لليوم الثالث.. سواق مركبات الأجرة يتظاهرون في السليمانية

شفق نيوز/ يواصل سواق مركبات الأجرة في السليمانية وإدارة گرميان بإقليم كوردستان، لليوم الثالث على التوالي، تظاهراتهم الاحتجاجية على ارتفاع أسعار الوقود.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سائقي الأجرة في السليمانية نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية وسط أحدى الشوارع الرئيسية في مدينة السليمانية، ما أدى إلى قطع الطريق وذلك احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وعدم الاستجابة لمطاليبهم من قبل الحكومة.

وطالب المحتجون أن تكون هنالك محطة وقود حكومية تدعم أسعار الوقود وتخصص لسواق مركبات الأجرة وتمنح الوقود وفقا لبطاقة وقودية.

وبالرغم من الاحتجاجات والتظاهرات المستمرة لسواق المركبات في السليمانية وإدارتي رابرين وكرميان الا ان أسعار الوقود استمرت بالارتفاع حتى وصلت إلى 1100 دينار للتر البنزين "المحسن" و1025 ديناراً للتر البنزين "العادي".

فيما يتخوف سواق المركبات من تكرار سيناريو الاعوام السابقة بأن يزداد سعر الوقود في فصل الصيف الذي يكون فيه استخدام الوقود بصورة أكثر دون أن يستطيعوا رفع أسعار الأجرة بسبب الوضع الاقتصادي للمواطنين.