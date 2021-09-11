لليوم الثالث تواليا .. إيران تقصف شمال أربيل والمعارضة تعلن إسقاط طائرة مسيرة

شفق نيوز/ جددت مدفعية القوات المسلحة الإيرانية اليوم السبت قصفها لناحية "سيدكان" شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق بذريعة تواجد عناصر أحزاب معارضة للنظام في طهران.

وقال مدير الناحية إحسان الجلبي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن قرية "برزين" التابعة للناحية المذكورة تعرضت صباح اليوم للقصف الإيراني لمرتين متتاليتين.

من جهتها كشفت مؤسسة قيادة قوات بيشمركة كوردستان التابعة للحزب الديمقراطي المعارض لنظام الحكم بطهران، عن بدء المدفعية الايرانية بقصف مرتفعات جبال إقليم كوردستان من قبل الحرس الثوري الايراني، مشيرة إلى إسقاط طائرة مسيرة ايرانية مفخخة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم انه منذ مساء الجمعة تجدد القصف المدفعي الايراني مرة اخرى وبالاخص على قرية بربزين وعدا القصف المدفعي كان هناك قصف بالطائرات المسيرة.

واضافت انه عندما كانت احدى المسيرات تجوب سماء المنطقة تمكنت قواتنا البيشمركة (المعارضة) من اسقاطها بعد إطلاق النار عليها.