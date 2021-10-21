لليوم الثالث تواليا .. إغلاق طريق حيوي في إقليم كوردستان إحتجاجا على أسعار البنزين

شفق نيوز/ اقدم العشرات من المحتجين في قضاء "كلار" صباح اليوم الخميس على اغلاق الطريق الرابط بين إدارة منطقة كرميان، ومحافظة السليمانية احتجاجا على ارتفاع أسعار مادة البنزين في محطات تعبئة الوقود في إقليم كوردستان.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه إغلاق هذا الطريق الحيوي بسبب الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود.

وجدد المحتجون وهم معظمهم من سائقي سيارات الأجرة مطالباتهم بخفض أسعار البنزين.

وتشهد مناطق ومدن في الإقليم تظاهرات منذ ايام بسبب ارتفاع اسعار الوقود والسلع والاحتياجات الأساسية.

ويشهد اقليم كوردستان أزمة ارتفاع أسعار وقود السيارات، والنفط الأبيض وشحة بغاز الطهي بالتزامن مع أزمة عالمية للمحروقات.