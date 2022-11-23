لليوم الثالث تواليا..تظاهرات جامعية في خانقين تحمل ثلاثة مطالب

شفق نيوز/ تظاهر طلاب جامعيون في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى لليوم الثالث على التوالي لتحقيق مطالب واستحقاقات مالية من حكومة إقليم كوردستان.

ونقل مراسل شفق نيوز، إن العشرات من طلبة كليات اللغات والعلوم الإنسانية في خانقين والتابعة لجامعة (كرميان) تظاهروا لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإعادة صرف منح الطلبة المتوقفة وخفض الأجور في الدراسات المسائية وتحسين الخدمات في الأقسام الداخلية.

وبين المراسل وبحسب الطلبة المتظاهرين فإن منحة الطلبة المقرة في العام ٢٠١٢ توقفت منذ العام ٢٠١٤ ، وعادت العام الماضي، وتوقفت مرة أخرى بعد عام من إطلاقها .

وأوضح المتظاهرون أن منحة الطلبة التي تبلغ ٤٠ الف دينار شهريا للطلبة داخل خانقين و٦٠ الف دينار للطلبة خارج القضاء، مطالبين بزيادة المنح بنسبة ٥٥٪ بسبب الظروف المعيشية الاستثنائية في خانقين.

وتابع مراسل شفق نيوز، بالقول إن الطلبة طالبوا بتحسين الخدمات في الأقسام الداخلية وخفض أجور الدراسات المسائية التي تثقل كاهل الطلبة وأسرهم.