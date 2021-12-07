لليوم الثالث تواليا .. الطلبة الجامعيون يواصلون تظاهراتهم في السليمانية ويغلقون طرقاً رئيسية

شفق نيوز/ مع بدء الدوام الرسمي لهذا اليوم الثلاثاء جدد طلبة الجامعات والمعاهد في السليمانية مظاهراتهم لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بصرف المنح الشهرية وتحسين أوضاعهم المعيشية والتعليمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن طلبة المعهد التكنيكي في السليمانية وفي كلار نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى المعهدين للمطالبة بصرف المنح الشهرية.

واضاف أن المحتجين ركزوا في مطالبهم على ضرورة أن تحترم الجهات المسؤولة تطلعات، ومطالب الطلبة الجامعيين كونهم قادة المستقبل.

وأكدوا استمرارهم بالاحتجاج و الإضراب عن الدوام الرسمي لحين أن تستجيب الجهات المسؤولة لتلك المطالب.

وقد أعلنت جامعة السليمانية يوم أمس في بيان لها التزامها بتوفير مستلزمات الأقسام الداخلية وطالبة الكوادر التدريسية و الطلبة مقابل الالتزام بالدوام الرسمي وجدول الامتحانات.

في غضون ذلك اعلنت مديرية مرور محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء عن غلق طرق في محافظة السليمانية بسبب التظاهرات و الاحتجاجات الطلابية.

وقالت المديرية في بيان، إنها أغلقت طريقين رئيسيين في محافظة السليمانية الأول هو طريق السليمانيّة "رابرين" مقابل جامعة السليمانية، والثاني طريق السليمانية بختياري مقابل المعهد التكنيكي.

واهاب البيان "بسائقي المركبات بعدم سلك تلك الطرق لأنها مغلقة بفعل التظاهرات الطلابية".

وانطلقت الاحتجاجات الطلابية في محافظة السليمانية صباح اليوم للمطالبة بصرف المنح الشهرية وتحسين أوضاعهم الدراسية .

كما أشار مراسل وكالتنا إلى قطع طريق كلار - السليمانية من قبل الطلبة المحتجين.