لليوم الثالث تواليا.. الطائرات التركية تقصف مواقع العماليين شمالي دهوك

شفق نيوز/ قامت الطائرات الحربية التركية لليوم الثالث على التوالي بقصف مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان القصف استهدف مواقع العماليين في سلسلة جبل متين المطل على قضاء العمادية شمال دهوك.

واضاف المصدر؛ ان الطائرات التركية شنت اليوم 4 غارات على مواقع لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين. واشار إلى أن؛ القصف وقع على مقربة من قرى سكيرى ووبلافة وكوهةرزي.