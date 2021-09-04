سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لليوم الثالث.. النيران تلتهم اربع قرى في دهوك بسبب القصف التركي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-04T13:22:07+0000
لليوم الثالث.. النيران تلتهم اربع قرى في دهوك بسبب القصف التركي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم السبت، بأن نيران الحرائق تواصل التهام غابات ومراعي اربع قرى في منطقة بركارى بقضاء العمادية شمالي المحافظة بسبب القصف التركي، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "الحرائق اندلعت في مراعي قرى كيزى وساركى وبيئ وردينى منذ ثلاثة ايام نتيجة القصف الجوي التركي على مناطق بركارى في حدود قضاء العمادية"، مبيناً أن "الحرائق مازالت مستمرة".

وأشار المصدر إلى أن "طائرات تركية قصفت، صباح اليوم، قرية كيزى لمرتين متتاليتين لتتوسع مساحة الحرائق من جديد"، موضحاً أن "الجهات المختصة لم تتمكن من اخمادها بسبب وعورة المناطق الجبلية وشمول هذه المناطق بالعمليات العسكرية نتيجة الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني".

related

قصف جوي ومدفعي تركي يتسبب بحرائق "كبيرة" في غابات ومزارع بدهوك

Date: 2020-06-24 18:53:50
قصف جوي ومدفعي تركي يتسبب بحرائق "كبيرة" في غابات ومزارع بدهوك

حرائق في حقول زراعية جراء قصف تركي شمال "زاخو" في دهوك

Date: 2020-07-01 11:14:49
حرائق في حقول زراعية جراء قصف تركي شمال "زاخو" في دهوك

قصف مدفعي تركي يحرق مساحات زراعية شاسعة في دهوك

Date: 2020-09-18 10:44:43
قصف مدفعي تركي يحرق مساحات زراعية شاسعة في دهوك

قصف تركي يستهدف عجلة للعماليين في دهوك

Date: 2021-08-27 12:27:53
قصف تركي يستهدف عجلة للعماليين في دهوك

المدفعية التركية تقصف عدة قرى تابعة لقضاء العمادية

Date: 2021-07-19 09:33:11
المدفعية التركية تقصف عدة قرى تابعة لقضاء العمادية

اندلاع حرائق كبيرة شمالي دهوك جراء قصف تركي

Date: 2021-06-22 10:27:41
اندلاع حرائق كبيرة شمالي دهوك جراء قصف تركي

صور .. هذا ما خلّفه القصف التركي من "دمار" لبلدة "شيلادزي" في دهوك

Date: 2020-06-19 16:59:10
صور .. هذا ما خلّفه القصف التركي من "دمار" لبلدة "شيلادزي" في دهوك

دهوك.. اشتباكات ليلية بين الجيش التركي والعماليين يثير هلع المواطنين (فيديو)

Date: 2021-06-14 05:20:29
دهوك.. اشتباكات ليلية بين الجيش التركي والعماليين يثير هلع المواطنين (فيديو)