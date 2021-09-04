لليوم الثالث.. النيران تلتهم اربع قرى في دهوك بسبب القصف التركي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم السبت، بأن نيران الحرائق تواصل التهام غابات ومراعي اربع قرى في منطقة بركارى بقضاء العمادية شمالي المحافظة بسبب القصف التركي، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "الحرائق اندلعت في مراعي قرى كيزى وساركى وبيئ وردينى منذ ثلاثة ايام نتيجة القصف الجوي التركي على مناطق بركارى في حدود قضاء العمادية"، مبيناً أن "الحرائق مازالت مستمرة".

وأشار المصدر إلى أن "طائرات تركية قصفت، صباح اليوم، قرية كيزى لمرتين متتاليتين لتتوسع مساحة الحرائق من جديد"، موضحاً أن "الجهات المختصة لم تتمكن من اخمادها بسبب وعورة المناطق الجبلية وشمول هذه المناطق بالعمليات العسكرية نتيجة الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني".