لليوم الثالث.. استمرار احتجاجات أساتذة وموظفي جامعة السليمانية

شفق نيوز/ يواصل أساتذة وموظفو جامعة السليمانية، الخميس، لليوم الثالث على التوالي احتجاجاتهم للمطالبة بصرف مستحقاتهم الشهرية.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية، إن عدداَ من موظفي وأساتذة جامعة السليمانية تجمعوا، صباح اليوم، أمام مبنى رئاسة جامعة السليمانية، وذلك لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تأخير صرف الرواتب، مبيناً أن المحتجين طالبوا بصرف رواتبهم الشهرية والمستلزمات المالية المتعلقة بالعلاوات والترفيعات الشهرية.

يذكر أن حكومة إقليم كوردستان شرعت بتوزيع الرواتب الشهرية لشهر شباط المنصرم قبل عطلة عيد نوروز، إلا أن موظفي التعليم العالي ومديرية كهرباء السليمانية والثقافة والفنون والمتقاعدين لم يتسلموا رواتبهم حتى الان بسبب عدم وجود السيولة المالية في البنوك الحكومية.