لليوم التاسع توالياً.. محاضرو منطقة سيد صادق يواصلون مقاطعتهم لقاعات الدراسة

شفق نيوز/ يواصل المحاضرون المجانيون في قضاء سيد صادق التابعة لمحافظة السليمانية الاحتجاج ومقاطعة القاعات الدراسية لليوم التاسع على التوالي.

وقال بيرون لقمان وهو محاضر مجاني في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ "لم نتلق حتى الآن أي وعود عملية من الحكومة ومسؤولي التعليم لحل مشاكلنا، في حين أن الظروف المعيشية للمعلمين سيئة للغاية".

واضاف ان "حكومة اقليم كوردستان تتحمل مسؤولية تراجع قطاع التعليم وتراجع حياة المعلمين الذين يعيشون حياة سيئة".

وأشار الى أن "المعلمين يؤدون واجباتهم في قاعات الدراسة بأقصى قدر من الإخلاص، لكن الحكومة غير مبالية جدًا بتنفيذ مطالبنا، وهي توظيفنا".

وبين أنهم يتقاضون راتبا قدره 400 ألف دينار فقط كل شهرين، مشيرا الى ان "هذا الراتب لا يكفي لقوتنا اليومي".