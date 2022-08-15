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لليومين المقبلين.. درجات حرارة أربعينية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-15T16:00:10+0000
لليومين المقبلين.. درجات حرارة أربعينية في إقليم كوردستان

شفق نيوز / توقعت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الإقليم كافة، خلال 48 ساعة المقبلة.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "درجات الحرارة سترتفع من 1-2 درجة في إقليم كوردستان، خلال اليومين المقبلين، وستكون كالآتي: أربيل 43، السليمانية 42، دهوك 42، حلبجة 44، كرميان 47، وسوران 42".

وكانت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان، قد توقعت أمس الأحد، انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، في أربيل 42، السليمانية 41، دهوك 42، حلبجة 43، كرميان 45، سوران 41.

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