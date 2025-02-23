للمطالبة بحل أزمة الرواتب.. محتجو السليمانية ينصبون خيمة ويقطعون طريق النفط

شفق نيوز/ اتخذ معلمو وموظفو السليمانية، خطوة تصعيدية جديدة، بسبب تأخر صرف رواتبهم، حيث نصبوا خيمة، يوم الأحد، في طريق صهاريج النفط المتجهة إلى إيران، بعد أن قطعوا الطريق صباحا، مؤكدين استمرار اعتصامهم حتى الاستجابة لمطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن عدداً من المعلمين والموظفين خرجوا صباح اليوم إلى الطريق المؤدي إلى منفذ باشماخ في منطقة عربت، حيث قاموا بإغلاقه أمام حركة الشاحنات المحملة بالنفط ومشتقاته، احتجاجاً على عدم صرف رواتب شهر كانون الأول لعام 2024، وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بمشكلتهم المالية.

وأضاف المراسل، أن المحتجين أكدوا أنهم لن ينهوا اعتصامهم إلا بعد تلبية مطالبهم، مشددين على أن هذه الخطوة تأتي كوسيلة للضغط على الجهات المعنية لإيجاد حل جذري لمشكلة تأخر الرواتب، التي أثرت بشكل كبير على حياتهم المعيشية.

كما أشاروا، وفقا للمراسل، إلى أن استمرار تصدير النفط في ظل هذه الأزمة المالية يعد تجاهلاً لمعاناتهم وعدم اكتراث بمطالبهم العادلة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتفاقم فيه أزمة الرواتب في إقليم كوردستان، وسط عدم وجود حلول واضحة.

ويؤكد المحتجون عزمهم على مواصلة اعتصامهم داخل الخيمة، مع تصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية في حال استمرار تجاهل مطالبهم، مما ينذر بتوترات أكبر قد تؤثر على قطاع التعليم والخدمات في المنطقة.

وتعاني السليمانية منذ أشهر من تأخر صرف رواتب الموظفين، نتيجة تعقيدات مالية وخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، رغم صدور قرارات من المحكمة الاتحادية العليا تؤكد ضرورة حل هذه المشكلة.

وسبق أن نفذ المعلمون والموظفون احتجاجات وإضرابات متكررة، لكن دون استجابة فعلية من الجهات المسؤولة، ما دفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة، مثل إغلاق الطرق ومنع تصدير النفط، بهدف إيجاد حل نهائي لأزمتهم المالية.