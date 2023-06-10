للمرة الأولى.. مراقبة "بيئية" لانتخابات إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مرصد "العراق الأخضر"، يوم السبت، عزمه مراقبة انتخابات برلمان اقليم كوردستان المزمع اجراؤها نهاية العام الحالي "بيئياً" لغرض تحسين وحماية الوضع البيئي في الإقليم، وذلك في مشاركة هي الاولى من نوعها.

وخص المرصد البيئي وكالة شفق نيوز، ببيان صحفي، قال فيه: "من خلال الجهود الطوعية للمرصد وأعضاءه المتطوعين من إقليم كوردستان، ستتم مراقبة انتخابات الاقليم من الناحية البيئية بدءاً من الحملة الانتخابية لغاية يوم الاقتراع"، مضيفاً ان "هذه المشاركة تأتي لتوعية الناس أكثر من خلال هذا التجمع الديمقراطي السياسي، وايضا لعدم الإضرار بالبيئة".

وأشار الى "وجود تعاون بين المرصد والسلطات الكوردستانية المعنية بالملف الانتخابي، وتقبلها لهذه الفكرة"، مبيناً ان "هذه المرة الأولى بإقليم كوردستان والعراق التي سيتم فيها مراقبة انتخابات بيئيا".