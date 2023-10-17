للمرة الأولى.. ساعات ذكية ناطقة باللغة الكوردية للمكفوفين في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت منظمة كوردستانية مختصة بشؤون المكفوفين في السليمانية، يوم الثلاثاء، صناعة وتوزيع ساعات ذكية للمكفوفين ناطقة باللغة الكوردية في المحافظة، فيما بيّنت أنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مثل هكذا ساعات للمكفوفين الكورد، اكدت انها توزع مجاناً على المستحقين.

وقال سرور عزت وهو مسؤول قسم تكنولوجيا المعلومات في منظمة "نور القلب" الذي قام بصناعة الساعات الذكية في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المنظمة باشرت منذ سنوات بإنتاج أجهزة يحتاج لها المكفوفون للاستمرار بالحياة بصورة طبيعية وسهلة، ومن بينها الساعات الذكية والناطقة"، مؤكدا انهم "قاموا بصناعة الساعات الذكية منذ العام 2018 ، وهي المرة الأولى التي تصنع فيها ساعة ناطقة باللغة الكوردية".

وأضاف أن "عملية التصنيع مرت بعدة مراحل حتى وصلت إلى المرحلة الحالية"، مبينا ان "الساعة الذكية هي عبارة عن ساعة ناطقة بالوقت والتاريخ الكوردي، وكذلك تُستخدم لمعرفة درجات الحرارة ومواصفات أخرى، وهي تحتوي على (بلوتوث) للتواصل والتشبيك مع جهاز الهاتف وفيها توقيتات الصلاة لمحافظات السليمانية وأربيل ودهوك وكركوك".

وعن طرق اعطائها للمكفوفين أكد سرور انها "تمنح لهم بدون مقابل حيث تم الحصول على تمويل صناعة هذه الساعات من قبل أحد المتبرعين".

وأشار إلى أن "عدد الساعات التي تمت صناعتها هي 75 ساعة، وهو عدد لا يتناسب مع العدد الكبير من المكفوفين، لافتا الى أن "تكاليف الساعة الواحدة تصل إلى 30 دولاراً".