للمرة الأولى.. امرأة تتولى رئاسة محكمة أمنية في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، يوم الثلاثاء، تعيين العميد شرا أحمد لطيف رئيسة بالنيابة لمحكمة قوى الأمن الداخلي/2، في سابقة هي الأولى من نوعها بتولي امرأة هذا المنصب الرفيع.

وقال أحمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار يأتي في إطار رؤية وزارة الداخلية لتعزيز القيادة النسائية ودعم دور المرأة في المؤسسات الأمنية، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل تقدماً مهماً على صعيد تمكين الكفاءات النسوية داخل أجهزة الإقليم.

وهنأ وزير الداخلية، العميد شرا أحمد لطيف، على هذا "التكريم المستحق"، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.