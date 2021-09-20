للمرة السادسة توالياً.. كوردي يفوز بعضوية البرلمان الروسي ويسجل رقماً قياسياً

شفق نيوز/ فاز المرشح الكوردي المستقل زليمخان موتسوييف في الانتخابات الأخيرة للبرلمان الروسي عن اقليم بيرفه اورالسك، باصوات الاغلبية واصبح عضوا في البرلمان الروسي "الدوما" للمرة السادسة.

وجرت الانتخابات ايام 17 و18 و 19 ايلول الجاري للدورة الثامنة للبرلمان الروسي، ووفقا للنتائج الاولية في دائرة بيرفه اورالسك ومن بين المرشحين المستقلين فان زليمخان موتسوييف ضمن الاغلبية المطلقة.

وبهذا احرز عضوية البرلمان الروسي في الدورة الثامنة وسجل رقما قياسيا جديدا كعضو مستقل وحيد في تاريخ البرلمان الروسي يفوز للمرة السادسة على التوالي.

وموتسوييف كوردي ايزيدي ولد في 13 تشرين الاول عام 1959 في تبليسي عاصمة جورجيا .

ويعد زليمخان داعما للشعب الكوردستاني في الاوقات الصعبة؛ وعند هجمات داعش على كوردستان ساهم بمبلغ مليون و500 الف دولار امريكي عن طريق منظمة بارزاني الخيرية لنازحي سنجار والمناطق الاخرى وبعدها اوصل مساعدات من الحكومة الروسية الى كوردستان.