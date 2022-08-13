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للمرة الرابعة.. كسر أنبوب ماء الإفراز الثالث في اربيل (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-13T08:09:32+0000
للمرة الرابعة.. كسر أنبوب ماء الإفراز الثالث في اربيل (صور)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الماء في اربيل، يوم السبت، عن كسر أصاب أنبوب ماء الإفراز الثالث في المدينة، وذلك للمرة الرابعة. 

وقال مدير ماء اربيل زردشت عبد الخالق لوكالة شفق نيوز، إن "الكسر حصل في منطقة قريبة من منطقة الكسور السابقة وذلك بسبب استمرار أعمال الصيانة ". 

واضاف عبدالخالق ان "الفرق الخاصة بمديرية ماء اربيل مستمرة في عملها لإصلاح الكسر ومحاولة اعادة الماء الى المنازل المتضررة باسرع وقت ممكن".

وبين أن "فرق الصيانة ستعمل على اصلاحه خلال 24 ساعة ليعود تدفق المياه الى مدينة اربيل"، لافتا الى ان "رئيس حكومة الاقليم قد خصص 30 مليار دينار عراقي لاستبدال هذا الانبوب"؟

يذكر أن الحادثة هي الرابعة التي يتعرض فيه انبوب ماء الافراز الثالث في اربيل للكسر،  وذلك بسبب رداءة جودة الأنبوب في المشروع بحسب مديرية الماء .

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