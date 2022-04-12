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للمرة الرابعة.. سرقة أسلاك الضغط العالي في كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-12T10:59:49+0000
للمرة الرابعة.. سرقة أسلاك الضغط العالي في كرميان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية توزيع كهرباء كرميان عن قيام مجموعة "خارجة عن القانون" بسرقة أسلاك الضغط العالي في إحدى النواحي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "بعض الخارجين عن القانون قاموا بسرقة أسلاك وعواميد الخط الناقل (33 KV), في ناحية ميدان".

وأضاف البيان؛ أن "سرقة بعض أجزاء الخط الناقل تسبب بقطع الكهرباء على عدد من القرى التابعة لناحية ميدان".

يشار إلى أن اسلاك واعمدة الخطوط الناقلة في إدارة كرميان تعرضت للسرقة في العام الماضي ثلاثة مرات في ناحية سنكاو ورزكاري وكلار للخطوط (132 KV) و خط ( 33 KV).

كما وتم إلقاء القبض على منفذي سرقة تلك المواد وتمت إحالتهم للقضاء.

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